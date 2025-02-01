«Они не настоящие»: Вдовиченков унизил звезд российского шоу-бизнеса

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вышли на красную дорожку премии «Золотой орел» — каждый из актеров забрал по награде. Журналисты заметили, что на Елене не было большого количества бриллиантов, в отличие от остальных гостей мероприятия. Звезда «Бригады» объяснил это тем, что другие знаменитости берут украшения напрокат, а у его жены — все свое.

По словам Вдовиченкова, многие артисты приходят с большим количеством бриллиантов, которые потом необходимо возвращать. Елена Лядова так не поступает, объяснил артист.

«Слушайте, все, кто приходит в „брюликах“ — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое», — приводит его слова Пятый канал.

Артист отметил, что супруга, как и любая женщина, любит похвастаться бриллиантами, но в определенных случаях. Награждение они считают скорее работой.

Напомним, 53-летний Вдовиченков получил статуэтку за роль в сериале «Противостояние», а Елена Лядова — за роль в фильме «Воздух». Оба супруга вернулись домой не с пустыми руками.