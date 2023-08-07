«Ничего не меняется»: певец Игорь Николаев уехал из России

Певец Игорь Николаев уехал из России, чтобы отдохнуть в Италии. Звезда признался, что наслаждается жизнью в прекрасном месте. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Композитор опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует в гондоле. Артист выбрал для прогулки синий спортивный костюм и выглядел счастливым. Он рассказал о своих впечатлениях поклонникам.

«Венеция. Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется. И это прекрасно! Сразу — поэзия Бродского. Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну. Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая вразнобой тишину», – написал звезда в личном миркоблоге.

Николаев посоветовал фанатам перечитать Бродского. Многие отметили, что сам композитор похудел и стал выглядеть намного моложе.

Напомним, что певец Игорь Николаев купил недвижимость в Латвии, чтобы получить вид на жительство. Артист старался оформить сделку без лишнего внимания общественности. Отмечается, что звезда сначала купил небольшую квартиру в Юрмале, а потом уже приобрел жилье попросторнее.

Ранее мы писали о том, как 48-летняя Алла Довлатова раскрыла свои многочисленные пластические операции. Телеведущая не оставила без внимания скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова и раскрыла операции, на которые согласилась пойти ради поддержания красоты. Знаменитость поддержала певиц Славу и Любовь Успенскую и заявила, что врачей-аферистов действительно, к сожалению, много.