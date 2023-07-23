Без лишнего шума: Игорь Николаев оформил выгодную сделку за границей

Известный певец и композитор Игорь Николаев приобрел недвижимость в Латвии с целью получить вид на жительство. Артист старался оформить сделку без лишнего внимания общественности. Об этом сообщает kp.ru.

В 2022 году часть российских звезд уехала из страны. При этом у многих из них уже была недвижимость за границей. В нулевые особенно пользовалось спросом жилье в Латвии, поскольку его наличие помогало получить вид на жительство. Этот документ позволял без каких-либо трудностей путешествовать по Евросоюзу и приезжать туда на гастроли. Так, Игорь Николаев сначала купил небольшую квартиру в Юрмале, а потом уже приобрел жилье попросторнее.

Первая квартира музыканта расположена на улице Мадонас в доме №5, который часто называют «янтарной резиденцией». Соседями Игоря Николаева были Олег Газманов и Лариса Долина.

Второе жилище исполнителя хита «Выпьем за любовь» находится на проспекте Дзинтаре. Это двухэтажная квартира с бассейном и террасой с видом на море.

Однако последние два года семья Николаева в Юрмале не появлялась. 63-летний артист предпочитает оставаться в Москве, но про заграничную недвижимость не забывает и исправно оплачивает счета за коммунальные услуги.

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