48-летняя Алла Довлатова раскрыла свои многочисленные пластические операции

48-летняя телеведущая Алла Довлатова не оставила без внимания скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова и раскрыла операции, на которые согласилась пойти ради поддержания красоты. Знаменитость поддержала певиц Славу и Любовь Успенскую и заявила, что врачей-аферистов действительно, к сожалению, много, но ей посчастливилось попасть в руки настоящего профессионала.

По признанию теледивы, с возрастом какие-то проблемы во внешности уже сложно решить, поэтому приходится обращаться за помощью к пластической хирургии. Лично она ложилось под нож несколько раз. Довлатова делала эндоскопическую подтяжку лба и бровей, липосакцию подбородка, а также увеличение ягодиц.

«Мне сделали пластику верхних век, липоскульптурирование спины и тела, локальную коррекцию тела в местах «жировых ловушек», в области талии и спины, а также частичный перенос жира (липофиллинг) в область ягодиц (верхний их полюс)», - рассказала Алла в личном блоге.

Телеведущая не скрывает, что эффектом от всех проделанных операций полностью довольна. Липосакция помогла ей вернуть утонченность фигуре и улучшить состояние кожи в целом. С печальными последствиями при этом Довлатова не сталкивалась, так как тщательно подходила к выбору хирурга. Она посоветовала и другим женщинам, решившимся на пластику, следовать ее примеру.

«100 раз проверьте врача и клинику! Не совершайте непоправимых ошибок!» - призвала Алла Довлатова.

Напомним, что на сторону пострадавших от работы Тимура Хайдарова встала и дочь певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина заявила, что давно считала звездного хирурга мясником.