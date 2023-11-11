«Ни разу еще этого не делали»: Агата Муцениеце раскрыла планы на Новый год

Актриса Агата Муцениеце планирует встретить Новый год в своем новом частном доме с детьми. Она собирается нарядить ель, которая растет на ее участке.

«Я точно знаю, что Новый год мы с детьми будем праздновать вместе в нашем новом доме. Мы там ни разу еще этого не делали. Вот он готов», — рассказала она в интервью Пятому каналу.

Агата хочет обмотать ель гирляндой. Также актриса собирается установить вокруг дерева фигурки оленей.

Актриса рассказала, что ее любимое место в доме — это ее комната, в которой есть и гардероб, и ванная с окнами в пол. Она добавила, что «огромных квадратов» там нет.

Напомним, частный дом знаменитость купила сразу после развода с Павлом Прилучным. При этом она рассказала, что столкнулась с проблемами в новом жилище. В нем постоянно что-то ломается.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Прилучного 26,5 тыс. рублей в пользу Муцениеце. Это судебные издержки по иску о выселении его из квартиры.