«Частный дом - это ужас»: Агата Муцениеце столкнулась с проблемами в новом жилище

Актриса Агата Муцениеце столкнулась с проблемами в новом доме, который купила сама после развода с Павлом Прилучным. В частном доме знаменитости что-то постоянно выходит из строя.

Подробностями Муцениеце поделилась с сайтом mk.ru.

Актриса купила дом, не продавая квартиру. В нем она планирует встретить Новый год. По признанию Муцениеце, «дом – это ужас».

«Там постоянно что-то ломается, меня это так бесит, если честно», - призналась актриса.

Несмотря на окончание ремонта, в жилище регулярно «надо чинить, чистить, стирать, гладить, убирать, прибивать, красить, перекрашивать». Муцениеце вынуждена вызывать мастеров. Сейчас в доме «глючит» система отопления.

При этом у Муцениеце уже есть любимый уголок в доме – это ее комната и ванная с окнами в пол.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Прилучного 26,5 тыс. рублей в пользу Муцениеце. Это судебные издержки по иску о выселении его из квартиры.