Суд обязал Павла Прилучного выплатить Агате Муцениеце 26,5 тысячи рублей

Суд обязал актера Павла Прилучного выплатить бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце 26,5 тысячи рублей в качестве компенсации за принудительное выселение из принадлежащей ей квартиры.

По данным Telegram-канала Mash, весной этого года Муцениеце выписала бывшего мужа из своей московской квартиры и через суд потребовала у Прилучного выплатить ей компенсацию в 51 тысячу рублей за судебные издержки.

В итоге исковое заявление актрисы было удовлетворено частично, выплата была снижена до 26,5 тысячи рублей.

В середине октября стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного. Предметом разбирательств стали алименты для их общих детей — Тимофея и Мии. Муцениеце хочет, чтобы Прилучный отдавал 30% доходов.

Ранее актриса пожаловалась, что одна оплачивает дорогую учебу сына и дочери в частной школе. При этом переводить детей в более бюджетное образовательное учреждение она отказалась. Сын Муцениеце и Прилучного учится в четвертом классе, а дочь – во втором. Школа в Подмосковье, которую они посещают, обойдется в этом учебном году в 1 млн 630 тыс. рублей.