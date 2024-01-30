«Ни один человек не горюет»: Лоза высказался об одиночестве Киркорова после череды скандалов

Музыкант Юрий Лоза считает «показухой» поведение певца Филиппа Киркорова на телевидении. Он высказался о скандалах, связанных с участием поп-короля в «голой» вечеринке Ивлеевой и уточнил, что никто не горюет из-за отсутствия артиста. Об этом пишет Kp.ru.

Лоза назвал артиста одиноким человеком, которому не будешь завидовать.

«Я бы сказал, это гипертрофированное одиночество», — считает он.

Юрий отметил, что видит неискренность в Филиппе и замечает, как он ведет себя во время эфиров. По его словам, когда певец сидит в качестве члена жюри, то «строит глазки» и ведет себя «неестественно для мужчины». Все действия поп-короля Лоза считает «показухой».

«Теперь «короля эстрады» развенчали. Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет», – подытожил музыкант.

Ранее Юрий Лоза заявил, что Алла Пугачева никогда не вернется на сцену в России. Звезда в разговоре с журналистами дал прогноз о возможности возвращения уехавшей из России Примадонны. Мужчина не исключил, что певица когда-нибудь вновь появится в Москве, но на сцену ей уже дороги нет. По его словам, та Пугачева еще 15 лет назад ушла со сцены.

Кроме того, Юрий Лоза высказался в адрес певицы Лаймы Вайкуле, осудившей композитора Паулса. Композитор объяснил, что латвийская исполнительница лишена права рассуждать о тех, «кто создает».