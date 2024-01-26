«Варьетешная артистка»: Лоза прошелся по Вайкуле, осудившей композитора Паулса

Певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на слова певицы Лаймы Вайкуле о композиторе Раймонде Паулсе. Об этом сообщает aif.ru.

Не так давно Вайкуле публично раскритиковала Паулса, который в прошлом создал для нее такие хиты, как «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли». По мнению исполнительницы, композитор не сочинял ничего нового, предпочитая тайно копировать западные композиции. Она также добавила, что все прибалтийские музыканты после развала СССР адаптировали английские песни, делая к ним латышские тексты.

Лоза в свою очередь не остался в стороне и ответил на резонансное заявление Вайкуле. Композитор объяснил, что латвийская певица лишена права рассуждать о тех, «кто создает».

«Варьетешная артистка латышская, боже мой, что вы с ней носитесь?! Всерьез воспринимать ее слова и тем более анализировать их нельзя. Кто она такая, чтобы Паулса трогать? Он — автор. А она?», — возмутился Лоза.

Музыкант подчеркнул, что создание и успех песни напрямую зависят от композитора, а не от исполнителя.

«Вот композитор не напишет ни ноты — и не будет этой песни. А вот если бы Вайкуле не спела песню Паулса, ее спел бы кто-то другой. Разницу чувствуете?!», — отметил Юрий.

Помимо этого, певец заверил, что песни Паулса будут прекрасно звучать в исполнении любого артиста, поскольку он по-настоящему самобытен. При этом позволяющая себе критику Вайкуле за свою жизнь вообще ничего не создала, а лишь паразитировала на чужом творчестве, заключил он.

Ранее поэт Виктор Пеленягрэ признался, что ему было легко выпивать с Вайкуле и тяжело работать.