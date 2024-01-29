Юрий Лоза признал, что Алла Пугачева в России больше не нужна как артистка

Музыкант Юрий Лоза дал прогноз о возможности возвращения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, исполнительница хита «Арлекино» когда-нибудь вновь появится в Москве, но на сцену ей уже дороги нет.

«Та Пугачева, о которой я говорю, ушла 15 лет назад со сцены, но остается медийным персонажем. В Россию она, может, и вернется, но на сцену уже вряд ли», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

При этом он признал, что Пугачева - большая певица, которая была впереди всей планеты и явно выделялась на общем фоне. Вместе с тем, по мнению Лозы, певицу любили не за талант, а за всевозможные скандалы.

«За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество. Найдите хоть одну новость о том, что артист спел какую-то новую песню или выпустил альбом. Об этом почти не говорят и не пишут», - выразил уверенность исполнитель хита «Плот».

Кроме того, он заверил, что песни в исполнении Пугачевой теперь совершенно неинтересны публике. Например, чтобы послушать хит «Так же, как все», достаточно включить группу A-Studio.

«Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», - отметил Лоза.

Композитор также напомнил о проблемах Пугачевой с голосом и предположил, что она до сих пор продолжает курить. Как подчеркнул Лоза, Пугачева «жила полной жизнью и ни в чем себе не отказывала», поэтому петь в той же тональности, что раньше, уже давно не может.

Ранее мы писали, что журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Он признался, что композитор называл голос Примадонны очень «противным».