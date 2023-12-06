NGS55.RU: в Омске остановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки

В Омске остановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

25 февраля 2024 года в Омске пройдет ледовый спектакль «История любви Шахерезады». Однако на сегодняшний день продажа билетов на шоу Татьяны приостановлена. Причина этого заключается в том, до сих пор нет информации, кто исполнит главную роль.

На роль Богини претендуют Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Все эти фигуристки достигли больших спортивных высот.

Организатор мероприятия отметил, что хотел бы увидеть в образе Богини Камилу или Анну. Также он заявил, что для продажи билетов нужна точная информация о составе спектакля.

«Татьяна должна определиться в течение недели. Тогда мы возобновим продажу», — пояснил организатор.

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