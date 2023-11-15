Фигуристка Татьяна Навка высказалась о замене Петра Чернышева в своем шоу. Олимпийская чемпионка поделилась откровением с изданием Kp.ru.

Супруг Анастасии Заворотнюк много лет подряд исполнял главную роль в ледовом шоу Навки. Однако с недавних пор его заменяет Никита Кацалапов. Как выяснилось, Татьяна не видит в этом проблем. По мнению Навки, «чем больше известных фигуристов в одном шоу — тем лучше».

«Каждый из них привносит свою изюминку и раскрывается по-своему. Никита гармонично подменил Петра, который ранее был моим партнером в спектакле», — высказалась Татьяна.

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