Дима Билан появился в шоу «Конфетка» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певец стал участником шоу «Конфетка» на ТНТ. Отмечается, что музыкант исполнил песню «Проводница до Рязани», которая принадлежит молодому автору. Билан вдохнул в песню новую жизнь, сделав под нее новую аранжировку и поставив хореографию. В конце номера певец целует проводницу, которая остается возмущенной таким поступком.

После выступления Билан обратился к автору песни и спросил, понравилась ли ему новая версия трека.

«Кайфанул, нормально? Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал?» — спросил он.

Напомним, Дима Билан был одним из участников «голой» вечеринки, организованной Настей Ивлеевой. После посещения мероприятия певец принес публичные извинения поклонникам и отправился на Донбасс.

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