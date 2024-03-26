«Нежный, трепетный и заботливый»: Подольская призналась в любви взрослому мужчине

Певица Наталья Подольская назвала свекра Преснякова нежным и трепетным в его день рождения. Она посвятила ему пост в соцсетях.

Знаменитость добавила несколько семейных снимков, на которых был запечатлен Владимир Пресняков-старший. Артистке хотелось выразить свои наилучшие пожелания знаменитому музыканту, подчеркнув его важную роль в их судьбе.

«В нашей семье именно вы отвечаете за самые смешные истории и чувство юмора с серьезным лицом (мой любимый вариант). Мы вас очень любим, нежный, трепетный и заботливый папа и дедушка! С вашим днем», — написала Наталья.

Подольская отметила, что считает своего мужа наследником лучших качеств своего отца и выразила свою искреннюю любовь и уважение к свекру. Она также выразила надежду, что их сыновья унаследуют эти замечательные черты.

Поклонники артистки также присоединились к поздравлениям, желая мужчине здоровья и долгих лет жизни.

Ранее мы писали о том, что певица Наталья Подольская обратилась к погибшему отцу со словами о боли. В 2006 году в жизни семьи исполнительницы случилось страшное горе. Отец девушки погиб в ДТП.

Также стало известно, что 56-летняя актриса Николь Кидман снялась с короткой стрижкой и новым цветом волос. Поклонники не сразу узнали звезду, но пришли в восторг.