56-летняя Николь Кидман кардинально сменила имидж: фанаты с трудом узнали звезду

56-летняя актриса Николь Кидман снялась с короткой стрижкой и новым цветом волос. Звезда удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Она показала результат в соцсетях.

На снимках знаменитость предстала с новой стрижкой. Она не только укоротила волосы, но и покрасилась в блондинку. Артистка позировала в черной кожаной куртке с капюшоном. Поклонники оценили преображение Николь Кидман.

«Эти волосы великолепны», «Николь выглядит прекрасно, как и всегда», «Лучшая стрижка в твоей жизни, Николь!», «Мне очень нравятся волосы, цвет вам идет», «Прекрасная», «Очень красиво», — пишут в комментариях.

Напомним, что Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Пара поженилась 25 июня 2006 года в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее. Свадьба прошла в окружении родственников и близких друзей пары, среди которых были такие звезды, как Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн.

На прошлой неделе Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала Elle. Перед камерой 56-летняя актриса сменила несколько образов. Она показала свою фигуру в полупрозрачном палантине, а после примерила корсет и брюки. Многие отметили, что актриса была восхитительна в жакете с мужского плеча и в необычном платье с высоким горлом.

Ранее Энн Хэтэуэй рассказала, что у нее произошел выкидыш. В тот период актриса участвовала в бродвейской постановке и каждый новый спектакль играла женщину, рожающую на сцене.