«Сделала все, чтобы ты мной гордился»: Подольская обратилась к погибшему отцу

Певица Наталья Подольская обратилась к погибшему отцу со словами о боли. Артистка опубликовала архивный снимок в соцсетях.

В 2006 году в жизни семьи Натальи случилось страшное горе. Отец певицы погиб в ДТП. Звезда рассказывала, что незадолго до этого сама попала в аварию. На почве скопившихся проблем она поругалась с родителем, который был юристом. Подольский не спал всю ночь, а на следующее утро, сев за руль, не справился с управлением автомобиля и погиб мгновенно. С тех пор Наталья часто вспоминает своего любимого папу.

На своей странице в социальных сетях она опубликовала трогательное фото с отцом и в эмоциональной подписи выразила свои глубокие чувства.

«Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько боли скрывается за каждым счастливым лицом? Вряд ли? А она есть. Говорят, боль – точка роста. И в моем случае это так. Я выросла и сегодня могу признаться самой себе – я сделала все, чтобы ты мной гордился. Папа, ты же все видишь, правда?» – написала артистка.

Кроме того, певица отмечала, что в этой истории она разглядела даже мистические ноты. Она поделилась, что на следующий день после гибели отца на ее телефон поступил звонок, но когда она подняла трубку, услышала только тяжелое мужское дыхание. Наталья уверена, что это был ее отец, однако до сих пор остается загадкой, кто на самом деле звонил ей в тот день.

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