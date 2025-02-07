«Я этим горжусь»: Алина Загитова ответила на сравнения с Ольгой Бузовой

Фигуристка Алина Загитова гордится, когда ее сравнивают с Ольгой Бузовой. Об этом она рассказала на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В прошлом году фигуристка Алина Загитова попробовала себя в вокале — она исполнила вместе с Zivert песню «Каждому, по факту, рядом нужен человек». Тогда ее раскритиковали в Сети, заявив, что она спела под фанеру. Звучали также сравнения с певицей Ольгой Бузовой.

По словам фигуристки, ее не смущают подобные сравнения.

«В комментариях очень часто пишут, что я Бузова номер два. Я этим горжусь. Для меня это похвала. Она столько прошла. И не останавливается, идет дальше. При этом не стала циничным человеком, что очень важно», — рассказала она.

Загитова вспомнила, что Бузова поддерживала ее во время участия в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

«Она меня поддерживала на „Ледниковом периоде“. Говорила мне: „Давай, ты сможешь, молодец, у тебя все хорошо получается“. Это меня мотивировало, конечно», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что столкнувшаяся с критикой Загитова решилась на изменения во внешности.