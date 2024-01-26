«Нездоровая история»: известный актер высказался о конфликте Бортич и Кологривого

Актер Влад Ценев не стал скрывать, что поддерживает Сашу Бортич в ссоре с Никитой Кологривым. Об этом сообщает The Voice.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый гневно высказался в адрес коллег. Тогда он обвинил Данилу Козловского и Сашу Бортич в непрофессионализме. Кроме того, актер отметил, что у Саши нет профильного образования. Узнав об этом, Влад Ценев поспешил встать на защиту артистки.

В первую очередь, Влад отметил, что Бортич не заслуживает к себе подобного отношения. По мнению актера, сейчас такое время, позволяющее каждому человеку раскрывать таланты. Вот почему он назвал критику Никиты «нездоровой» историей.

«Осуждать людей, которые пробуют что-то новое, раскрывают свои таланты, неправильно. Это нездоровая история. Я с такой позицией не солидарен», — заявил Влад.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал дураком звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого. Подробности смотрите в этой статье.

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