«Принципов никогда не было»: названа цена за свидание с Верой Брежневой

Виктория Боня не стала скрывать, что ночь с Верой Брежневой стоила 100 тысяч долларов. Модель сообщила об этом в эфире шоу «Злые языки».

По словам Бони, у нее был друг, который мечтал о встрече с Брежневой. Как выяснилось, его желание оказалось реализуемым. Правда, для этого ему пришлось бы заплатить 100 тысяч долларов.

«Мой близкий человек ему ответил, что это реализуемо, так как Вера работает, но только по желанию», — сообщила знаменитость.

Виктория добавила, что сперва мужчине предлагали подарить певице часы за 70 тысяч долларов. Только после элитного подарка Брежнева могла согласиться на свидание. По его итогам она принимала решение о продолжении.

«Она увела человека из семьи и вышла за него замуж. Всегда был выгодный брак, а принципов, скорее всего, там никогда не было», — высказалась Боня.

Виктория уточнила, что она говорила про ситуацию, произошедшую в 2011 году.

Ранее Виктория Боня не стала скрывать свое отношение к аресту Елены Блиновской. Подробности смотрите в этой статье.