«Невозможное возможно»: Ольга Бузова сообщила о предстоящем полете на Луну

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками заветной мечтой. Девушка хочет полететь в космос и собственными глазами увидеть Землю и Луну. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

37-летняя бывшая ведущая «Дома-2» привыкла всегда добиваться поставленных целей. На этот раз Бузова рассказала о необычном желании.

«Я бы очень хотела бы своими глазами увидеть запуск космических кораблей или ракет. Мне кажется, у меня бы были мурашки по всему телу. Еще одно подтверждение того, что невозможное возможно», – призналась артистка.

Недавно стало известно, что российские космонавты спустя 47 лет снова полетят на Луну. Ольга отметила, что обязательно будет «держать кулачки», чтобы экспедиция прошла успешно.

«Я видела, что планы очень амбициозные: пилотируемые полеты на Луну, создание своей целой лунной базы!» – восхитилась телеведущая.

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