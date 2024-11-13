Невестка Виктора Дробыша заявила о ежедневных слезах из-за «тяжелого события». Александра Дробыш пожаловалась на трудности в соцсети.

По словам Александры, она находится в подавленном состоянии. Девушка не стала уточнять причину произошедшего. Вместо этого она заявила, что ей физически и морально тяжело: «Я просто лежу, плачу каждый день».

«У меня произошло тяжелое событие, которым я, честно, не хочу пока делиться. Почему пишу об этом? Не могу фальшиво улыбаться. Вчера только вернулась с лечения, и дети попросили включить им мою мантру. До этого момента я плакала в темной машине, глядя в окно, чтобы они не видели. Знаете, что случилось? Меня выровняло за три минуты», — высказалась Дробыш.

Напомним, Александра вышла замуж в 2013 году и родила четверых детей.

Виктор Дробыш не комментировал проблемы в жизни невестки.

Ранее Виктор Дробыш назвал Прохора Шаляпина «бездарным идиотом» и сравнил с Николаем Басковым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у телеведущего Юрия Николаева выявили коронавирус.