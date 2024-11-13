Названа новая причина госпитализации телеведущего Юрия Николаева

11 ноября СМИ сообщили о госпитализации 75-летнего Юрия Николаева. Артист попал в реанимацию после обморока, а врачи пытались определить причины случившегося и поставить телеведущему точный диагноз. Как сообщает Telegram-канал Mash, у звезды программы «Утренняя почта» выявили коронавирус.

Издание уточняет, что состояние народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких, поэтому Николаев постоянно кашляет, и ему тяжело дышать. Восстановление протекает медленнее из-за того, что 10 лет назад телеведущему удалили часть легкого. Помимо этого, у него есть проблемы со стенками аорты.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также народный артист России вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.

Напомним, накануне стало известно, что Юрий Николаев планирует выписаться из больницы к 28 ноября — дню рождения жены Элеоноры. В настоящее время знаменитость уже перевели в обычную палату – он проходит обследование и интенсивную терапию.