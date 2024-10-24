«Есть много бездарных идиотов»: Виктор Дробыш разнес карьеру Прохора Шаляпина

Виктор Дробыш назвал Прохора Шаляпина «бездарным идиотом» и сравнил с Николаем Басковым. Об этом стало известно в эфире шоу «Макарена» для VK Видео.

В новом интервью продюсер раскритиковал карьеру Шаляпина. Он считает, что у певца были задатки стать вторым Николаем Басковым, но он их растратил, посещая различные ток-шоу. По мнению Виктора, россияне знают о Шаляпине благодаря скандалам, а не музыкальным достижениям.

«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. Ну, яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант. Начал с «Фабрики», это же я мумию откопал. Он же мог быть певцом, каким-нибудь а-ля Басков. Но пошел по другому пути», — высказался продюсер.

Отметим, что Дробыш нередко критикует молодых артистов. Не так давно он назвал Валю Карнавал «огородным чучелом», но, познакомившись с блогером, продюсер изменил свое мнение.

Ранее мы писали, что продюсер Виктор Дробыш ликвидирует свою звукозаписывающую компанию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актрису Алену Яковлеву могут выписать в течение двух дней.