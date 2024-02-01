Невестка Виктора Дробыша объяснила, почему он разорвал с ней контракт

Продюсер Виктор Дробыш решил разорвать контракт с невесткой Александрой Гурковой, когда узнал о ее беременности. Об этом певица рассказала в интервью Яне Чуриковой, опубликованном на YouTube.

«Он прекратил сотрудничество, когда узнал, что я забеременела от его сына. Позвонил и уволил меня. Это правда, из песни слов не выкинешь», - заявила Гуркова.

Артистка призналась, что после новости о беременности у нее состоялся очень неприятный разговор с Дробышем. После беседы певица и продюсер долгое время не общались.

Александра призналась, что сейчас не держит зла на тестя. Исполнительница подчеркнула, что известный продюсер никогда не выступал против ее отношений с наследником, однако его неприятно шокировала новость о пополнении в семье, которое означало перерыв в творческой карьере певицы.

Ранее Виктор Дробыш раскрыл причину, по которой сорвался концерт Николая Носкова в Сочи.

Также Дробыш высказался об идее создания российского аналога «Евровидения».