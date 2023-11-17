«Унижения закончатся»: Виктор Дробыш оценил идею создания российского аналога «Евровидения»

Виктор Дробыш заявил, что Россия испытывала унижения на «Евровидении», об этом сообщает Абзац.

Накануне Министр культуры России Ольга Любимова предложила дружественным странам поучаствовать в создании аналога песенного конкурса «Евровидение». Ее поддержал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Ожидается, что первые выступления на новом конкурсе состоятся уже в 2024 году.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что давно продвигал идею о создании своей версии конкурса.

«Мы уже лет семь с этой идеей ходили после всех унижений, которые испытывала наша страна на "Евровидении". Хорошо, что все эти унижения теперь закончатся. Надеюсь, это будет достойное мероприятие, которое станет настоящим музыкальным праздником. И слава богу. Лишний праздник – это всегда хорошо», – рассказал он.

Напомним, Россия не участвовала в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах. 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована руководством конкурса. Позже российские вещатели заявили, что вышли из состава Европейского вещательного союза.

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