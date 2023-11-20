Виктор Дробыш рассказал, почему Николай Носков покинул сцену в разгар выступления в Сочи

Певец Николай Носков выступал перед фанатами в Сочи, но не смог довести концертную программу до конца. Артист покинул сцену в самый разгар. Продюсер звезды Виктор Дробыш объяснил журналистам mk.ru, в чем причина его поступка.

По словам Дробыша, 67-летнего Носкова во время выступления в Сочи подвело горло. При этом продюсер отметил, что певец горит желанием работать, но это не всегда получается из-за проблем со здоровьем. Иногда может заболеть нога, иногда еще что-то — все это последствия перенесенного инсульта. Поэтому Носкову бывает непросто, но останавливаться он не хочет, заявил Дробыш.

Концерт в Сочи, который артист не смог отработать, не единственный случай, когда проблемы со здоровьем вмешиваются в его планы. Например, в ноябре Николай был и вовсе вынужден отменить два концерта — в Оренбурге и Челябинске.

При этом, по словам Дробыша, состояние Носкова остается стабильным, так как в нем нет ни ухудшений, ни улучшения.

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