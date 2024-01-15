На похоронах Юрия Соломина заметили венок от Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева прислала на похороны актера Юрия Соломина венок. Цветочную композицию с лентой заметили на могиле худрука Малого театра. Снимок опубликовало агентство РИА Новости.

В Москве завершилось прощание с Юрием Соломиным, умершим 11 января в возрасте 88-ми лет. Проводить артиста в последний путь 15 января пришли родные, близкие, коллеги и поклонники. А те, кто не смог присутствовать на траурном мероприятии, прислали венки. Так поступила и Примадонна. Она отправила композицию из белых роз, гвоздик и лилий. Лента тоже была белая с золотыми буквами: «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».

Напомним, что в больницу Соломин попал в конце 2023 года. Собираясь на работу, он неожиданно почувствовал себя плохо. Оказалось, что у него случился инсульт. Причем за два дня до этого он присутствовал на читке пьесы, хоть и выглядел неважно.

На протяжении нескольких недель артист находился под наблюдением медиков. И в начале 2024 года было решено отпустить его домой. Однако в родных стенах Соломин провел лишь пару дней. Скончался актер во сне.

Ранее председатель СК Александр Быстрыкин заявил, что собирается поддержать семью умершего Юрия Соломина.