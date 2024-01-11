Продюсер Кобылянский усомнился, что Пугачева поможет Киркорову при отъезде из РФ

Певица Алла Пугачева вряд ли поможет бывшему мужу Филиппу Киркорову, если он примет решение уехать из России после скандала с вечеринкой. Соответствующее мнение выразил экс-продюсер музыканта Григория Лепса, композитор Евгений Кобылянский.

Комментарий приводит сайт News.ru.

Кобылянский считает, что между бывшими супругами возможно общение, «но это не будет какой-то поддержкой», подчеркнул композитор. Он отметил: Пугачева «отошла от сцены» и занимается домашними делами, остальные артисты живут по своему распорядку.

«То есть, в принципе, они (Пугачева и Киркоров – прим.) не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая», - сказал Кобылянский.

По его мнению, Примадонна уже не в силах на что-то повлиять. Поэтому для Киркорова нет смысла во взаимодействии с ней. При этом артисты могут созваниваться и советоваться, но не более, уверен он.

Напомним, участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой имело последствия для Киркорова. Его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», из голубых огоньков и из «Песни года». Говорилось, что исполнитель находится в подавленном состоянии и может уехать из страны.