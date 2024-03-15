Невестка Наташи Королевой отрицает, что терпит оскорбления от звездной свекрови. Мелисса Волынкина рассказала об отношениях с Королевой в соцсети.

Единственный сын Наташи уже несколько лет встречается с Мелиссой. Молодые люди живут в съемной квартире в московской хрущевке. По данным СМИ, Королева недолюбливает избранницу Архипа Глушко. Сообщается, что артистка намеренно над ней издевается. Кроме того, недавно Королева публично унизила Мелиссу, вспомнив о бывших возлюбленных сына. Подписчики Волынкиной поинтересовались, что происходит между ней и звездной свекровью.

Мелисса призвала фолловеров не верить сплетням. По ее словам, у них с Королевой хорошие, дружеские отношения.

Ранее певица Наташа Королева раскрыла свое истинное отношение к избраннице сына Архипа. Артистка призналась, что не может назвать ее невесткой. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что разведенная Мария Погребняк мечтает о дочке. Напомним, что у блогерши растут трое сыновей от известного футболиста.