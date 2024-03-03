«Расставим все точки над i»: Наташа Королева призналась, как на самом деле относится к избраннице сына

Певица Наташа Королева редко говорит об избраннице 22-летнего сына Архипа. Появились слухи, что артистка не одобряет выбор сына. В новом выпуске программы «Центральное телевидение» на НТВ исполнительница хита «Желтые тюльпаны» рассказала, как на самом деле относится к возлюбленной сына.

Сейчас сын Наташи Королевой Архип состоит в отношениях с Мелиссой Волынкиной. Известно, что девушка работала танцовщицей на пилоне и переквалифицировалась в визажиста.

Наташа Королева решила рассказать о своем отношении к возлюбленной сына. Певица призналась, что не может назвать ее невесткой.

«Давайте расставим все точки над i. Мой сын встречается с прекрасной девушкой, но они не в браке. Поэтому она еще не совсем невестка», — объяснила Наташа Королева.

Кроме того, артистка ответила на слухи о том, что она якобы унижает Мелиссу или издевается над ней. По словам Наташи Королевой, она старается хорошо относиться ко всем людям и не способна на издевательства.

«Я, наоборот, всех люблю, всем даю возможность реализоваться, себя проявить. Нет слова „издевательство“ в моем лексиконе. Я вообще к людям отношусь хорошо и с позитивом, а особенно к тем, кто входит в близкий круг моей семьи», — заявила певица.

Напомним, Наташа Королева состоит в браке с бодибилдером Сергеем Глушко (Тарзаном) с 2003 года. У пары есть 22-летний сын Архип.

Ранее мы писали о том, Наташа Королева появилась на празднике сына и поделилась кадрами с торжества.