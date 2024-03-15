«Буду до талого рожать»: разведенная Погребняк мечтает о дочке

35-летняя блогерша Мария Погребняк призналась, что мечтает родить дочь. Светская львица поделилась откровением в эфире шоу «Это нормально?».

Мария является многодетной мамой: у нее растут трое сыновей от известного футболиста. Еще находясь в браке, Погребняк мечтала о дочке. Несмотря на развод, она не намерена отказываться от задуманного. В эфире шоу Мария заявила, что будет «да талого рожать», пока не появится дочь. При этом знаменитость отметила: нужно разумно оценивать здоровье.

«Надо разумно оценивать здоровье. Может быть, ты и хочешь, а вот сможешь ли выносить? Хватит ли сил? Я очень хочу дочку и буду рожать до талого, пока не рожу ее», — высказалась Мария.

Напомним, что после развода Погребняк обрела счастье с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее Мария Погребняк привела троих сыновей в кинотеатр в футболках с ее фотографией. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Филипп Киркоров вспомнил, как устроил вечеринку в честь развода с Аллой Пугачевой.