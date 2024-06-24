Невеста сына Александра Малинина заявила, что встречается с Фролом не ради денег. Софья Городницкая ответила на обвинения в меркантильности в соцсети.

Сын Александра Малинина Фрол обрел счастье с Софьей Городницкой. Пара уже год обручена и готовится к свадьбе. При этом не все верят в искренность чувств между ними. Многие обвиняют Софью в меркантильности. В личном блоге девушка ответила всем недоброжелателям, использовав высказывание Сергея Довлатова. По словам Софьи, ее не привлекают деньги будущего супруга.

«Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги. Или то, что можно на эти деньги приобрести. Раньше и я так думал, но затем убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин. А то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным», — написала невеста Фрола.

Отметим, что Софья родилась в обеспеченной семье. Под руководством ее мамы находятся несколько бизнес-объектов, в том числе и образовательный центр в Екатеринбурге.

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