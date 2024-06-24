Ксения Собчак обеспечила семью изнасилованного мальчика в Туве квартирой в Москве

Ксения Собчак заявила, что обеспечила семью изнасилованного мальчика в Туве квартирой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Кровавая барыня.

В Туве три подростка затащили школьника в туалет и изнасиловали его. Ксения Собчак перевезла семью потерпевшего в Москву и нашла ему врачей. Как выяснилось, лечение школьника прошло успешно: его уже выписали из больницы. На данный момент он вместе с семьей проживает в квартире, которая имеет шаговый доступ к больнице.

«Мы обеспечили семью красивой квартирой с комфортными условиями на долгий срок и в шаговом доступе к больнице, чтобы помощь всегда была рядом», — высказалась Ксения.

Как выяснилось, после выписки Собчак вместе с семьей мальчика съездила в парк аттракционов. По словам журналистки, это была мечта мальчика со дня приезда в Москву.

Ранее Ксения Собчак перевезла в Москву семью изнасилованного в Туве мальчика. Подробности читайте в этой новости.

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