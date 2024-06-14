Александр Малинин обратился к дочери, окончившей лондонский Королевский колледж: не скрывал гордости

Певец Александр Малинин публично обратился к дочери Устинье. Поводом послужило то, что она окончила лондонский Королевский колледж музыки. Девушка получила диплом бакалавра по специальности оперное искусство.

В личном блоге 23-летняя Устинья рассказала, что пережила много бессонных ночей, чтобы, наконец, получить высшее образование. Она отметила, что добилась всего только благодаря кропотливому труду. Также она поблагодарила и всех своих близких, которые все это время поддерживали ее.

Одним из первых поздравил девушку отец. Малинин пожелал, чтобы его дочь и дальше покоряла вершины. Он считает, что этот диплом станет «крыльями», с помощью которых она сможет добиться «невероятного успеха».

«Желаю тебе достичь всего того, о чем ты мечтала все эти долгие, трудные, но веселые и интересные годы обучения», - обратился к Устинье отец.

Слова поддержки высказал и жених девушки. Он отметил, что очень ею гордится.

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