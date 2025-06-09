Невеста рэпера Гуфа призналась, что не хочет от него рожать из-за возраста. Разият Салахова поделилась откровением в соцсети.

Поклонники рэпера поинтересовались у его избранницы, когда они станут родителями. Однако выяснилось, что пока ни Гуф, ни Салахова не хотят детей. По мнению блогерши, ей еще рано рожать из-за возраста.

«Рано еще для деток. Я сама ребенок», — высказалась она.

Разият отметила, что дети — это большая ответственность, к их рождению надо быть готовым. Но она уверена, что в будущем обязательно станет мамой.

«Мне просто еще рано их заводить. Дети — это не прихоть и не забава! Это большая ответственность на всю оставшуюся жизнь. Их должны хотеть оба родителя. Мы не хотим детей сейчас», — пояснила избранница артиста.

Напомним, на днях блогерша отметила день рождения в одиночестве. Она была за границей, а Гуф — в Москве.

Ранее Разият Салахова опровергла свадьбу с рэпером Гуфом и заявила, что не хочет замуж. Подробности читайте в этой новости.

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