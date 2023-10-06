Невеста Марата Башарова похвасталась декольте на премьере фильма в Москве

Невеста Марата Башарова похвасталась декольте на премьере фильма. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялся премьерный показ фильма «Вася не в себе». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и актриса Анастасия Борисова. Невеста Башарова приковала к себе внимание публики.

Для выхода в свет Анастасия выбрала дерзкий образ. Она надела кожаный топ с глубоким декольте, белые брюки и розовые туфли на высоком каблуке. Отмечается, что Борисова пришла на премьеру без возлюбленного.

Напомним, что Башаров больше года скрывал роман с Борисовой. После громких разводов актер не спешил представлять публике новую избранницу. Теперь Марат открыто демонстрирует счастье, находясь в отношениях с коллегой. Пара живет вместе и задумывается уже над свадьбой.

Ранее мы писали о том, что Марат Башаров готовится сделать предложение актрисе, которая младше на 13 лет. Подробности смотрите в этой статье.

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