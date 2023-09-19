Марат Башаров готовится сделать предложение актрисе, которая младше на 13 лет

Актер Марат Башаров рассказал, что собирается жениться на коллеге Асе Борисовой после трех разводов. Артист еще не сделал ей предложение, но думает об этом.

Актер говорит: «Предложение еще не сделал, но думаю. Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать».

Борисова младше Башарова на 13 лет. Он уверен, что в этом браке будут «душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки».

Избранницу актера тревожило его скандальное прошлое. В программе «Жизнь и судьба» он сообщил, что разговаривал с Борисовой на эту тему и не раз.

«Я думаю, что она мне просто очень верит», - говорит актер.

Он познакомился с Борисовой на работе – актер случайно зашел на репетицию. Для него это была любовь с первого взгляда, для нее – нет.

Ранее Борисову сравнивали с первой женой актера – Елизаветой Круцко. Появившись с белокурой актрисой в августе на премьере фильма «Баба Яга спасет мир», Башаров отказался позировать репортерам с новой спутницей.