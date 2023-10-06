SHOT: у 86-летнего телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак

У 86-летнего телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у ведущего передачи «В мире животных» выявили злокачественную опухоль. Дроздов находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что в последнее время телеведущий жаловался на постоянные боли. Это заставило его обратиться в клинику за консультацией. Проведя диагностику, врачи выявили у него новообразование предстательной железы. Медицинские сотрудники планируют назначить Дроздову курс химиотерапии. Ситуация осложняется гипертонической болезнью сердца знаменитости.

Ранее Николай Дроздов рассказал, как ему провели операцию без наркоза. Подробности смотрите в этой статье.