Невеста Лепса раскрыла, какую пластическую операцию сделает в следующий раз

19-летняя невеста Григория Лепса призналась, что сделает пластическую операцию после родов. Аврора Киба рассказала о желании изменить внешность в соцсети.

Аврора Киба ведет активный диалог с подписчиками и часто отвечает на их вопросы. Так, фолловеры поинтересовались, хотела бы она сделать пластику или нет. Невеста Лепса дала утвердительный ответ: Киба решится на операцию на груди, но только после родов.

«Сейчас точно нет. Грудь планирую сделать после родов», — высказалась она.

Аврора не отрицает, что однажды уже ложилась под нож хирурга. В личном блоге девушка показала, как выглядела до операции.

«Не могу нарадоваться», — похвасталась Аврора результатом преображения.

Ранее телеведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о сделанной пластике. По мнению знаменитости, в юности она была красивой девушкой, а сейчас стала как все. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак оценила новую девушку Александра Лебедева фразой «смелости ей не занимать».