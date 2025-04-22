Ксения Собчак оценила новую девушку Лебедева фразой «смелости ей не занимать»

Ксения Собчак оценила новую девушку Александра Лебедева фразой «смелости ей не занимать». Журналистка высказалась о романе олигарха в Telegram-канале.

По данным СМИ, предполагаемой избранницей олигарха стала 29-летняя Арина Лабикова. Сам Александр не подтверждал слухи. По мнению Ксении, если новость правдива, то можно сделать вывод о типаже женщин, привлекающих олигарха. Она убеждена, что Лебедев предпочитает девушек с большой разницей в возрасте.

При этом Собчак отметила, что и Арина выбирает мужчин постарше. Так, Ксения узнала, что с бывшим мужем у нее была разница в возрасте в 20 лет. Арина была восьмой женой Александра Бунина.

«И у Арины есть типаж: ее прошлым мужем был радиоведущий Влексанлр Бунин, разница в возрасте 20 лет, причем Арина была его восьмой женой. Делаю вывод, что смелости ей не занимать», — высказалась Ксения.

Журналистка прокомментировала и мнение россиян, считающих, что Арина похожа на экс-возлюбленную Лебедева Елену Перминову. Ксения считает: девушек объединяет только цвет волос.

«Пишут о сходстве Арины с Леной, но я бы так не сказала, объединяет их разве что цвет волос и региональное сходство — обе из Сибири», — резюмировала она.

Ранее Ксения Собчак призналась, что ей тяжело было снимать фильм про Аллу Пугачеву. Подробности читайте в этой новости.