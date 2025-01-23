Невеста или черная вдова? Образ Анны Седоковой назвали пророческим после смерти Тиммы

В Сети назвали образ Анны Седоковой в белом платье на шоу пророческим. Об этом сообщает StarHit.

В конце 2024 года ушел из жизни экс-супруг Анны Янис Тимма. Незадолго до его смерти певица снялась в шоу «Три аккорда», которое выйдет в эфир 2 февраля. Для съемок в проекте Анна выбрала белое платье невесты. Теперь, после кончины, баскетболиста ее образ считают пророческим, а саму артистку — «черной вдовой».

Также пользователи Сети отметили, что съемки проходили тогда, когда появились слухи о разладе между спортсменом и артисткой.

Сама Анна по-прежнему хранит молчание и не комментирует смерть Яниса.

Напомним, первым мужем Анны стал Валентин Белькевич, который ушел из жизни в 2018 году. Вторым — бизнесмен Максим Чернявский, гражданским мужем Анны был предприниматель Артем Комаров, а последним супругом — Янис Тимма.

Ранее Катя Гордон получила отказ в возбуждении уголовного дела о смерти Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анну Седокову опросили по факту смерти Яниса Тиммы.