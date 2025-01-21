«Будет возбуждено уголовное дело»: Анну Седокову опросили по делу о смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова была опрошена в качестве свидетеля по делу о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Однако на данный момент оснований для того, чтобы подозревать певицу в чем-либо, нет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, у Анны Седоковой «взяли объяснения» по факту гибели ее экс-супруга. Михаил Игнатов подчеркнул, что это не считается официальным допросом.

«Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее объяснения взяли. Это совершенно разные вещи», — заявил криминалист.

Собеседник издания отметил, что подозревать артистку пока не в чем, поскольку для доказательства причастности к самоубийству нужны документы и реальная информация. Именно поэтому следственные органы анализируют переписки в телефоне Яниса Тиммы, а также общаются с людьми, контактировавшими с баскетболистом в день трагедии.

«Проверяются все переписки Тиммы, опрашиваются люди, которые контачили с ним перед трагедией в тот день. То есть ведется большая работа, о результатах говорить преждевременно. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что присутствовали переписки с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», — подчеркнул Михаил Игнатов.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело спортсмена нашли в одном из хостелов в центре Москвы. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же артистка после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь, что вызвало вопросы у близких Яниса Тиммы.

Ранее сообщалось о том, что отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти сына.