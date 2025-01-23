«Мы получили отказ»: Катя Гордон об уголовном деле по факту гибели Яниса Тиммы

Следственные органы в России не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила юрист Катя Гордон, представляющая интересы отца спортсмена Райтиса Тиммы.

«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», - рассказала она РИА Новости.

Как предположила юрист, решение может быть связано с процессуальными сроками.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее отец спортсмена Райтис Тимма сообщил, что после церемонии прощания в Рижском крематории 27 декабря тело Яниса передали латвийской полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ее заключение еще неизвестно. Тело кремировали только 17 января 2025 года. Прах баскетболиста захоронят в Краславе, рядом с могилами бабушки и дедушки.