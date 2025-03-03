Невеста Григория Лепса высмеяла певца, появившегося без нее на премии «Виктория». Аврора Киба показала забавный кадр в соцсети.

В начале марта состоялась музыкальная премия «Виктория», которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Григорий Лепс. На этот раз артист вышел на дорожку один, без возлюбленной. Лепс позировал фотографам в пиджаке цвета персика, белой рубашке и черных брюках. На одном из снимков певец отвернулся от камер и стал смотреть на баннер премии, чем рассмешил Аврору. Его невеста иронично прокомментировала снимок: «Эмм, а почему не Аврора?».