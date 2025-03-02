«Кто они такие?»: разъяренный Лепс выругался матом после вопроса о свадьбе с 19-летней возлюбленной

Григорий Лепс рассказал о деталях будущей свадьбы с 19-летней Авророй Кибой. Народный артист признался, что торжество будет летом, правда, не уточнил год. Кроме того, исполнитель хита «Рюмка водки» планирует звать на торжество только близких.

Журналисты активно спрашивали певца о будущей свадьбе на вручении музыкальной премии «Виктория». Они уточнили, будут ли на торжестве представители всего российского шоу-бизнеса. В ответ на это Лепс нецензурно выругался.

«Кто они такие? Шоу-бизнес? Только их? У нас будут только близкие люди будут», — приводит слова 62-летнего Лепса журналистка Алена Жигалова.

Артист заявил, что все представители шоу-бизнеса могут пойти на ***.

Перед свадьбой Лепс планирует провести венчание. Для артиста, как для человека верующего, церковный обряд важнее росписи.

Напомним, артист впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. В сентябре певец объявил Кибу женой и пообещал, что готов обеспечить юной избраннице «десять лет счастливой жизни». Он также выразил готовность ждать, пока девушка получит образование в Лондоне.

Позже Аврора заявила, что возвращается в Москву. По всей видимости, девушке не пришлась по вкусу учеба в Великобритании.