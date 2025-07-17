Невеста Григория Лепса призналась, что мечтала об отношениях с 63-летним певцом. Аврора Киба посвятила пост возлюбленному в соцсети.

Григорий Лепс отметил день рождения на сцене. На праздничном концерте в Москве присутствовала Аврора, которая сидела за столиком у сцены и вместе со всеми подпевала артисту. Киба запечатлела Лепса во время выступления, выложила ролик в блог и трогательно к нему обратилась. По словам девушки, она мечтала об отношениях с ним.

«С днем рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда», — написала Аврора, сопроводив пост смайликом в виде сердечка.

Киба приехала на концерт вместе с мамой Татьяной. Для выхода в свет она выбрала вечернее платье с открытыми плечами. Аврора собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Ранее сообщалось, что 63-летний певец Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты Авроры Кибы. Артист завязал с алкоголем и записался в спортзал. Подробности читайте в этой новости.

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