Анна Уколова опровергла развод с мужем и назвала это ошибкой «Госуслуг». Об этом сообщает Газета.Ru.

На днях СМИ сообщили, что актриса Анна Уколова развелась с мужем Сергеем Пугачевым спустя 17 лет совместной жизни. Согласно картотеке московских судов, в сентябре 2024 года их брак был расторгнут официально.

Однако сама Уколова заверила, что никакого развода не было, а произошел якобы технический сбой.

«Да Господи! Это все неправда! Вы что? Живем и счастливы, все прекрасно. А по бумагам — это госуслуги лоханулись», — заявила она.

Напомним, пара познакомилась еще в 2000 году — актриса праздновала свой кинодебют в клубе, где отдыхал Пугачев. Пьяной он помог ей добраться до дома в ту ночь. В браке у Анны Уколовой и Сергея Пугачева 19 мая 2011 года родился сын Макар.

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