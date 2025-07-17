63-летний певец Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты Авроры Кибы. Об этом сообщает Kp.ru.

Григорий Лепс и Аврора Киба готовятся к свадьбе, правда, дата торжества до сих пор неизвестна. А пока певец всерьез занялся своим здоровьем. Как утверждают друзья Григория, артист завязал с алкоголем и записался в спортзал, хотя раньше он занимался только ходьбой на дальние дистанции. Кроме того, Лепс увлекся оздоровительными практиками — стоянием на гвоздях.

«У Лепса был запрос на общее омоложение организма. Григорий Викторович сейчас, как и всякий влюбленный мужчина, сияет, но ему наверняка хочется как можно дольше оставаться в хорошей форме для своей молодой возлюбленной», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сам Лепс не отрицает, что занялся своим здоровьем. Более того, он не исключает возможности вновь стать отцом.

«Я еще стану отцом два или, может быть, даже три раза», — сказал он журналистам.

Ранее мы писали, что ресторанный бизнес Григория Лепса задолжал ФНС 403 тысячи рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Уколова опровергла развод с мужем и назвала это ошибкой «Госуслуг».