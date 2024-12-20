Невеста Андрея Аршавина показала 43-летнего футболиста с новорожденной дочкой
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Невеста Андрея Аршавина показала 43-летнего футболиста с новорожденной дочкой. Анна поделилась семейным снимком в соцсети.
В 2024 году футболиста заподозрили в романе с девушкой по имени Анна. Через 2 месяца стало известно, что избранница Андрея родила дочь. Спортсмен и его возлюбленная долго не комментировали слухи об их связи, однако на днях девушка дала понять, что они с Аршавиным действительно вместе.
Так, Анна опубликовала снимок, на котором футболист держит на руках новорожденную дочь. Возлюбленная Аршавина закрыла лицо ребенка смайликом и лаконично подписала фото: «Идеально».
Ранее многодетный отец Аршавин рассекретил рождение внебрачного ребенка. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила вернуться в Россию из ОАЭ.