Невеста Андрея Аршавина показала 43-летнего футболиста с новорожденной дочкой. Анна поделилась семейным снимком в соцсети.

В 2024 году футболиста заподозрили в романе с девушкой по имени Анна. Через 2 месяца стало известно, что избранница Андрея родила дочь. Спортсмен и его возлюбленная долго не комментировали слухи об их связи, однако на днях девушка дала понять, что они с Аршавиным действительно вместе.

Так, Анна опубликовала снимок, на котором футболист держит на руках новорожденную дочь. Возлюбленная Аршавина закрыла лицо ребенка смайликом и лаконично подписала фото: «Идеально».