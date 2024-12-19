Беременная дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила вернуться в Россию из ОАЭ

Модель Анна Заворотнюк сообщила поклонникам, что возвращается в Россию. Уже несколько лет дочь актрисы Анастасии Заворотнюк живет на две страны.

Переезд в ОАЭ дался Анне непросто. Она признавалась, что не могла привыкнуть к жизни в жарком климате и часто скучала по родным и друзьям. Из-за этого она часто оставляла мужа в Дубае и прилетала в Москву, где проводила не несколько дней, а недели и даже месяцы. И вот, когда Заворотнюк узнала, что скоро станет мамой, ей вновь захотелось на родину.

Модель поделилась, что хочет поднять новогоднее настроение. При этом она не уточнила, насколько на этот раз задержится в России.

«Уже на следующей неделе летим в Москву поднимать новогоднее настроение», - рассказала Анна.

Отметим, что мужем Заворотнюк является бизнесмен Тимур Исмаилов. Именно из-за его работы модель была вынуждена переехать из России.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, сколько успела набрать килограммов во время беременности.